Экс-нападающий «Трактора» продолжит карьеру в «Сибири»

Как стало известно «Чемпионату», бывший нападающий «Трактора» Владимир Ткачёв продолжит карьеру в «Сибири». Напомним, контракт форварда с челябинским клубом закончился 31 мая 2025 года.

© Чемпионат.com

В прошлом сезоне 31-летний нападающий сыграл 67 матчей в регулярке, где записал на свой счёт 12 голов и отдал 13 результативных передач с показателем полезности «-14». В розыгрыше Кубка Гагарина Ткачёв провёл 21 встречу, в которых набрал 10 (3+7) очков.

Ткачёв — обладатель Кубка Гагарина сезона-2017/2018 в составе «Ак Барса». Также Владимир является серебряным призёром Олимпийских игр 2022 года и бронзовым призёром чемпионата мира 2017 года.