ХК «Сочи» заключил контракт с экс-нападающим «Оттавы»

28-летний канадский нападающий Жан-Кристоф Боден подписал однолетний контракт с «Сочи». Об этом сообщает пресс-служба южан.

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Форвард выступал на родине за различные клубы QMJHL, ECL и AHL. В 2015 году Жан-Кристоф был выбран «Колорадо Эвеланш» в третьем раунде драфта НХЛ под общим номером 71. В НХЛ на его счету 22 игры за «Оттаву» (0+1) в сезоне-2019/2020 и 187 матчей в АХЛ, в которых нападающий набрал 62 (23+39) очка. Два сезона Боден играл в Германии за «Гриззлис Вольфсбург». В минувшем сезоне 28-летний центрфорвард выступал в финском ТПС, став четвёртым бомбардиром команды с 42 (15+27) очками в 57 матчах.