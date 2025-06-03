Защитник Карпухин остается в СКА

Защитник Илья Карпухин принял квалификационное предложение СКА и подписал с армейским клубом контракт на один сезон. Об этом сообщает пресс-служба команды с берегов Невы.

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Сезон-2024/2025 26-летний игрок обороны начинал в «Тракторе», но 27 декабря был обменян в СКА на Василия Глотова. За питерский клуб он провёл 25 матчей, отметившись 11 (6+5) очками. Всего за карьеру в Континентальной хоккейной лиге Карпухин сыграл 416 встреч, в которых забросил 28 шайб и отдал 69 результативных передач с показателем полезности «+29».

Напомним, ранее стало известно, что новым наставником СКА назначен Игорь Ларионов.