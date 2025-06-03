Рид Буше покинул «Авангард» и перешел в «Автомобилист»

Нападающий Рид Буше покинул «Авангард». Об этом сообщает пресс-служба омского клуба. Форвард продолжит карьеру в «Автомобилисте». Напомним, ранее об этом сообщал «Чемпионат».

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«Хоккейный клуб «Авангард» благодарит за работу нападающего Рида Буше. Рид принял решение продолжить свой профессиональный путь в хоккейном клубе «Автомобилист». Желаем удачного продолжения карьеры, спасибо за каждый проведённый с ястребом на груди матч!» — сказано в сообщении омского клуба.

Команда из Екатеринбурга анонсировала нового игрока видео, в котором Буше находится на рулём автомобиля.

В прошлом сезоне Буше в 52 матчах регулярного чемпионата нападающий набрал 49 очков — забросил 28 шайб и отдал 21 результативную передачу. В плей-офф американский нападающий набрал 8 (5+3) очков в 13 матчах.