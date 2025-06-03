Грицюк рассказал о разговоре с Демидовым про НХЛ

Нападающий «Нью-Джерси» Арсений Грицюк поделился, о чем разговаривал с Иваном Демидовым про НХЛ.

«Ваня сказал, что надо много над чем работать, основное – надо физической формой. В НХЛ очень много борьбы, все ребята здоровые, сильные, все готовы убить за место в команде НХЛ», – приводит слова Грицюка «ВсеПроСпорт».

Грицюк был выбран «Девилз» на драфте НХЛ 2019 года в пятом раунде под общим 129-м номером. В сезоне 2024/25 Грицюк провел в составе СКА 55 матчей.

Демидов же в регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 провел 65 матчей и набрал 49 (19+30) очков.