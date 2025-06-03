«Витязь» покинет КХЛ из-за финансовых проблем.

© Sports.ru

Ранее появилась информация, что подмосковный клуб может прекратить существование.

«Витязя» больше не будет, финансирование клуба прекращается», – сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Клуб выступал в КХЛ с момента основания лиги в 2008 году и четырежды выходил в плей-офф, ни разу не пройдя первый раунд.

Сначала он играл в Чехове, а в 2013-м из-за недостаточной вместимости арены переехал в Подольск. С 2022 года «Витязь» выступал в Балашихе из-за несоответствия ледового дворца в Подольске требованиям КХЛ.

Основным спонсором клуба была компания «Газпром экспорт».