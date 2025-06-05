В НХЛ не ожидают участия сборной России в Олимпийских играх 2026 года

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли не ожидает участия сборной России в олимпийском турнире 2026 года. Комментарий специалиста приводит портал The Athletic.

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Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) утвердила состав групп мужского и женского турниров на Олимпийские игры 2026 года без россиян. Решение по участию сборной России принимал Международный олимпийский комитет (МОК).

"На данный момент я не ожидаю, что эта ситуация изменится, - сказал Дэйли. - Международный олимпийский комитет и Международная федерация хоккея объявили, что сборная России не будет участвовать в Олимпийских играх. Поэтому на данный момент мы не ожидаем участия российских хоккеистов".

Ранее МОК сослался на свои рекомендации 2023 года по допуску команд России на Олимпиаду в вопросе участия российских хоккеистов в Играх 2026 года. IIHF приняла рекомендации о том, что группа индивидуальных нейтральных спортсменов не может считаться командой. Позднее Олимпийский комитет России заявил, что намерен оспаривать недопуск хоккеистов сборной России на Олимпийские игры 2026 года.