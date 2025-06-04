Ротенберг может спасти «Витязь»

«Матч ТВ» рассказал подробности возможного шанса на спасение «Витязя» от расформирования клуба. По информации интернет-портала, бывший главный тренер СКА Роман Ротенберг может помочь команде сохранить прописку в КХЛ.

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«В «Витязе» есть задолженность по зарплате игрокам в размере 200 млн рублей. Если Ротенберг сумеет привлечь полтора миллиарда рублей на сезон для «Витязя», то он в самом деле спасет клуб, а сам может стать в «Витязе» не только главным тренером, но и основным функционером», — сообщил источник «Матч ТВ».

Ранее в СМИ появилась информация, что «Витязь» прекратит свое существование.

Ротенберг покинул СКА 2 июня по решению нового совета директоров петербургского клуба. 44-летний специалист руководил армейцами с 2022 по 2025 год. Вместе с командой он завоевал Кубок континента за победу регулярном чемпионате-2022/23.

Регулярный чемпионат-2024/25 «Витязь» завершил на десятом месте в Западной конференции, набрав 59 очков в 68 матчах. СКА финишировал седьмым и вылетел в первом раунде плей-офф КХЛ от московского «Динамо» (2-4).