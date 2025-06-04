Губерниев оставил пожелание Ротенбергу

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в интервью «Матч ТВ» заявил, что хочет видеть продолжение карьеры экс-наставника СКА Романа Ротенберга в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

«Мне бы хотелось, чтобы Ротенберг продолжал работать главным тренером, ему это интересно. Роман Борисович — тренер неплохой, себя он еще реализует», — заявил Губерниев.

2 июня СКА объявил об отставке Романа Ротенберга. На этой должности его сменил Игорь Ларионов.

Роман Ротенберг работал в структуре СКА с 2011 года, занимая сначала пост генерального менеджера, а с января 2022 года был главным тренером команды. Под его руководством армейцы Санкт-Петербурга дважды доходили до финала Западной конференции, но оба раза уступали столичному ЦСКА. В нынешнем сезоне СКА занял седьмое место на Западе в регулярном чемпионате и уступил уже в серии первого раунда московскому «Динамо» (2-4), что было признано новым составом совета директоров неудовлетворительным.