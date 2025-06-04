Сизов вернулся в «Торпедо» из «Динамо»

Антон Сизов вернулся в «Торпедо».

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Защитник заключил контракт с клубом из Нижнего Новгорода на два года.

В сезоне-2024/25 защитник провел 49 матчей за «Динамо» и набрал 7 (1+6) очков при показателе полезности «+5». В плей-офф в его активе 17 игр и 3 передачи при полезности «+1». Срок его соглашения с «Динамо» истек 31 мая.

Напомним, Антон Сизов уже играл за «Торпедо» с 2022 по 2024 год.

В январе 2024-го главный тренер нижегородцев Игорь Ларионов отстранил защитника от матчей. В августе 2024 года «Торпедо» обменяло Сизова в «Металлург», после чего игрок перешел в московское «Динамо». В апреле Ларионов покинул пост тренера «Торпедо».