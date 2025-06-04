Экс-тренер «Чайки» назвал отличие Ларионова от Ротенберга

Бывший креативный продюсер КХЛ ТВ и экс-помощник главного тренера клуба МХЛ «Чайка» (Нижний Новгород) Дмитрий Федоров в интервью корреспонденту «Спорт День За Днем» Алексею МИХАЙЛОВУ назвал отличие экс-наставника «Торпедо» Игоря Ларионова от бывшего главного тренера СКА Романа Ротенберга.

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2 июня СКА объявил о назначении Ларионова новым тренером команды.

«Я никогда не слышал от Игоря Николаевича слово «система». То есть, он не говорил «в нашей системе в Нижнем Новгороде все команды будут играть по модели 2-1-2». Он любил слово «организация». Это будет такой, контраст с Ротенбергом», – сказал Федоров.

С 2011 года Ротенберг занимал пост вице‑президента и заместителя председателя совета директоров СКА. С 2014‑го – входил в штаб СКА, а с января 2022‑го – был главным тренером команды. За время тренерской карьеры Ротенберга в Санкт-Петербурге СКА ни разу не выигрывал Кубок Гагарина.