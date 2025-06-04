Федоров объяснил, почему Ларионова должны принять в Петербурге

Бывший креативный продюсер КХЛ ТВ и экс-помощник главного тренера клуба МХЛ «Чайка» (Нижний Новгород) Дмитрий Федоров в интервью корреспонденту «Спорт День За Днем» Алексею МИХАЙЛОВУ поделился ожиданиями от того, как нового главного тренера СКА Игоря Ларионова примут в Санкт-Петербурге.

© ХК «Торпедо»

2 июня СКА объявил о назначении Ларионова новым тренером команды.

«Я надеюсь, что его в Петербурге примут. Он – высокообразованный человек, соответствует и философии клуба, и культурным, историческим особенностям города. Он спокойно воспринимает любой вопрос, даже критический. У него не бывает конфликтов на пресс-конференциях. Тут надо отдать ему должное», – сказал Федоров.

Ларионов тренировал нижегородское «Торпедо» с 2022 по 2025 год. Под его руководством команда показала лучший результат в сезоне‑2022/23, дойдя до четвертьфинала финала Кубка Гагарина.

В 2008-2009 годах Ларионов уже работал в СКА директором по спортивным операциям.