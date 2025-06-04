Овечкин подарил Матвиенко свой игровой свитер
В Совет Федерации 4 июня приехал легендарный российский хоккеист Александр Овечкин. Он встретился со спикером палаты Валентиной Матвиенко и другими сенаторами.
Матвиенко поблагодарила спортсмена за его успехи, прославляющие Россию в мировом спорте. Она также предложила Овечкину подумать, как развивать и популяризировать спорт в России после окончания его заокеанской карьеры.
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Овечкин, в свою очередь, поблагодарил Валентину Матвиенко за теплый прием и передал ей на память фирменную клюшку и свой игровой свитер с номером 8.