В Совет Федерации 4 июня приехал легендарный российский хоккеист Александр Овечкин. Он встретился со спикером палаты Валентиной Матвиенко и другими сенаторами.

Матвиенко поблагодарила спортсмена за его успехи, прославляющие Россию в мировом спорте. Она также предложила Овечкину подумать, как развивать и популяризировать спорт в России после окончания его заокеанской карьеры.

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Овечкин, в свою очередь, поблагодарил Валентину Матвиенко за теплый прием и передал ей на память фирменную клюшку и свой игровой свитер с номером 8.