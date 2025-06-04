Овечкин в Совете Федерации рассказал, как ему удалось побить рекорд Гретцки

Российский хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин посетил с визитом Совет Федерации РФ, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента в «ВК».

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Во время визита Овечкин провел короткий диалог с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко, которая спросила, как ему удалось стать лучшим.

«За счет работы. У кого такая работа, а у меня — такая», — сказал Овечкин.

«Достойный ответ. Такой опыт, такая слава. Надо возвращать славу нашего хоккея и нашу школу продвигать», — ответила Матвиенко.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

По итогам сезона в активе 39‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.