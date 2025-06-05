Министр спорта России восхитился Овечкиным

Министр спорта России Михаил Дегтярев восхитился нападающим клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александром Овечкиным. Его слова приводит «Матч ТВ».

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Дегтярев назвал Овечкина символом русского духа.

«Он молодец, он наш человек, русский. Он планирует по завершении карьеры жить здесь, в Москве. Он не стесняется этого и на весь мир сказал: "Мы — русские!"» — отметил министр.

Ранее жена Овечкина Анастасия Шубская рассказала, что муж отыграет следующий сезон в НХЛ, после чего вернется в Россию. При этом сам хоккеист допустил, что после окончания контракта с «Вашингтоном» перейдет в московское «Динамо», воспитанником которого является.

6 апреля Овечкин забросил 895-ю шайбу в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ. Это позволило ему побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по этому показателю (894). После Овечкин рассказал, что счастлив быть русским человеком.