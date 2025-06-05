Хоккейная команда Совета Федерации может сыграть с Овечкиным

Хоккейная команда Совета Федерации может выйти на лёд вместе с нападающим и капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным. Об этом сообщил в своём телеграм-канале сенатор Иван Абрамов.

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«В Совете Федерации встретились с Александром Овечкиным. Знаменитый недосягаемый рекордсмен через год завершает свой контракт в НХЛ, намерен вернуться в Россию и готов в дальнейшем поделиться своим опытом. Уже планируем, что хоккейная команда «Сенат» Совета Федерации и наш прославленный хоккеист — вместе выйдут на одну хоккейную площадку», — написал Абрамов.

Напомним, в среду, 4 июня Александр Овечкин встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко в здании Совфеда. Хоккеист подарил Матвиенко свой игровой свитер с автографом.