Ротенберг нашел спонсора для «Витязя»

«Витязь», базирующийся в Подмосковье, может получить шанс избежать финансового краха благодаря усилиям бывшего главного тренера санкт-петербургского СКА Романа Ротенберга. Согласно информации, опубликованной телеграм-каналом «Mash на спорте», Ротенберг достиг предварительной договоренности с крупной государственной компанией о предоставлении спонсорской поддержки для испытывающего трудности клуба.

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Источник указывает, что переговорный процесс продолжается. В случае успешного завершения сделки, Роман Ротенберг, как сообщается, может взять на себя ключевую руководящую роль в «Витязе», возглавив команду в новой структуре.

Ранее клуб столкнулся с угрозой прекращения деятельности из-за острой нехватки финансирования. В завершившемся сезоне-2024/2025 команда из Московской области заняла десятую строчку в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, что не позволило ей квалифицироваться в стадию плей-офф.