В Госдуме не видят препятствий для Овечкина стать политиком

Трехкратная олимпийская чемпионка, ныне депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что у нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина есть потенциал стать политиком. Ее слова приводит odds.ru.

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«За него решать не надо. Препятствий я не вижу, но он должен сам решить. Возможно, он захочет посвятить время семейной жизни или стать спортивным функционером», — заявила Роднина.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

По итогам сезона в активе 39‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.