Ассоциация игроков НХЛ признала Кучерова самым выдающимся хоккеистом сезона

Российский форвард "Тампы" Никита Кучеров стал лауреатом премии "Тэд Линдсэй Эвордс", которая присуждается профсоюзом игроков НХЛ самому выдающемуся игроку сезона.

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В числе номинантов были также канадцы из "Колорадо" - форвард Натан Маккиннон и защитник Кэйл Макар. Кучеров второй раз получил эту награду. Впервые он удостоился ее по итогам сезона 2018/19.

В регулярном чемпионате сезона минувшего Кучеров провел 78 матчей, в которых набрал 121 (37 шайб + 84 передачи) очко. Никита стал лучшим бомбардиром "регулярки".

Интересно, что приз Кучерову вручили всей командой "Тампы". Капитан "молний" швед Виктор Хедман рассказал, что ему и его партнерам пришлось пойти на ухищрения, чтобы задержать Никиту, пока все соберутся на торжественное мероприятие.

"Было очень круто видеть, насколько он удивлен", - улыбался потом Хедман.

Ну а Кучеров сказал, что эта награда очень много для него значит.