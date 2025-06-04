Агент Овечкина рассказал о планах хоккеиста

Глеб Чистяков, агент хоккеиста «Вашингтона» Александра Овечкина, заявил, что форвард отправится на месяц в отпуск, передает «Матч ТВ».

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«Деталей его похода в Совет Федерации не знаю, поэтому что‑либо прокомментировать не смогу. Сейчас, через пару дней, он летит в отпуск на месяц. Пусть Саша отдыхает, он заслужил», — сказал Чистяков.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

По итогам сезона в активе 39‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.