Двукратный обладатель Кубка Гагарина Даррен Диц перешел в минское «Динамо»

Канадский защитник Даррен Диц подписал контракт с минским «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.

© ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

31-летний хоккеист сезон-2024/2025 начинал в «Авангарде», а завершил в «Автомобилисте». Суммарно провёл 56 матчей, в которых набрал 14 (1+13) очков.

В КХЛ дебютировал в 2017 году. Играл за «Барыс» с 2017 по 2021 год. В 2019-м был признан лучшим защитником лиги. По ходу сезона-2021/2022 перешёл в ЦСКА, с которым дважды выиграл Кубок Гагарина и стал автором победной шайбы в финале 2023 года. Всего в КХЛ: 484 матча, 243 (88+155) очка с показателем полезности «-11».

В сезоне-2015/2016 провёл 13 матчей в НХЛ за «Монреаль Канадиенс», набрав 5 (1+4) очков.