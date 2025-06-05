Сенсационный трансфер в КХЛ! Фукале отправляли в СКА, а он едет в Минск

Канадец, ставший своим в Челябинске, выбрал команду Дмитрия Квартальнова, удивив многих.

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Начало межсезонья в Минске нельзя было назвать оптимистичным, ведь клуб не удержал двух форвардов топ-6. Александр Волков, если верить коллегам, выбрал очень вкусное предложение от «Авангарда», и сложно было представить, что российский форвард продлит контракт в Минске, куда его в своё время СКА скинул из-за потолка. А вот Роман Горбунов заметным игроком КХЛ стал именно в «Динамо», и его потеря для клуба даже более обидна.

Первый новичок минчан в межсезонье настроение болельщиков не улучшил. От Даррена Дица, который был лидером атак «Барыса» и выигрывал с ЦСКА два Кубка Гагарина, в последнее время осталось лишь имя. В прошлом году защитник оказался тенью самого себя, причём в двух абсолютно разных клубах: ещё и попал в историю, когда на камеру заявил Максу Комтуа, что был бы рад, если бы тот влепил бы партнёру Дица по «Автомобилисту». Такие эконом-сделки могли быть связаны и с чисто финансовыми причинами — немалые деньги команда получает от сделки с «Газпром-экспортом», а корпорация вроде как нацелилась сокращать хоккейные расходы.

Однако внезапно Минск ворвался на рынок и выложил на стол козырь, который нереально было представить. Не было почти никаких утечек: лишь незадолго до сообщения Gold Star Agency трансфер анонсировал ведущий матчей команды Дмитрий Аврамчик. «Динамо» подписало Зака Фукале — человека, который по ходу прошлого сезона якобы собрался в НХЛ, человека, являвшегося самым «вкусным» лотом на рынке вратарей, и за это удовольствие якобы выложило на стол сразу 70 млн рублей!

Если не все, то многие были уверены, что Зак уезжает в СКА. И это не было частью какой-то кампании по психологическому давлению на «Трактор»: питерский клуб после поражения от московского «Динамо» с их Комтуа и Пакеттом помчался на рынок и начал переговоры со множеством американских игроков. В их числе назывались и Тревор Мёрфи, и Дерек Барак. Однако, судя по всему, смена скатерти в Петербурге и фактическое отсутствие шефа хоккейных операций в СКА привели к тому, что эта договорённость сорвалась.

Агент Роман Савин открыто сказал об этом: «В СКА произошли некие пертурбации, как вы знаете, и переговоры немного замедлились. В это время минское «Динамо» проявило самый большой интерес к Заку». Как отметил Савин, Фукале планировал говорить о будущем контракте лишь после финального матча сезона: «Потом начались переговоры с «Трактором» и другими клубами. Выбор пал в пользу минского «Динамо». По нашему мнению и по мнению Зака, это было самое интересное предложение».

И ведь динамовцы совсем недавно продлили контракт с Василием Демченко, пришедшим в команду по ходу сезона и ставшим одним из важнейших факторов того ускорения, на котором минчане впервые в своей истории прошли первый раунд. Кроме того, в Минск должен был вернуться Алексей Колосов — его ждали в КХЛ ещё год назад на фоне непростых отношений белоруса с «Филадельфией».

Теперь, по данным «СЭ», у «Динамо» самый дорогой вратарский дуэт в КХЛ: пара Фукале — Демченко будет занимать под потолком 106 млн рублей. Это почти 12% платёжки с учётом того, что Минск вряд ли выбьет полную зарплатную квоту в новом сезоне. Кроме того, всё тот же Колосов, которого на следующий год во «Флайерз» уже не ждут, может стать хорошим активом на обменном рынке КХЛ.

Конечно, минчане могут показаться неожиданным игроком в битве за Фукале. Однако если проанализировать ситуацию, то можно понять: большинство клубов, что могли предложить Заку подходящий контракт, уже имели своих основных вратарей. СКА был одним из немногих топов без опытного первого номера; ЦСКА, если верить коллегам, склоняется к Спенсеру Мартину из системы «Каролины». Наконец, оставался сам «Трактор», где канадец уже давно стал своим. Для «Динамо» вратари из дальнего зарубежья вообще привычная история: мы помним и Кевина Лаланда, и Ларса Хаугена, и Бена Скривенса, и других заметных для КХЛ персон.

А вот чего ждать Минску от своего суперзвёздного новичка? Первые два раунда плей-офф Фукале провёл крайне неровно — в том числе и тот матч, где «Трактор» получил 0:8 в Минске. Однако примерно с полуфинала мы увидели того Зака, на широкой спине которого челябинцы во многом и доехали до бронзы в позапрошлом сезоне. Да, финал команда Бенуа Гру проиграла, но это случилось в первую очередь из-за того, что лидеров «Трактора» после неудачи в первом матче очень плотно закрыли.

Однако главные вопросительные знаки по составу «Динамо» висят в первую очередь в атаке. Кроме упомянутых выше Горбунова и Волкова, уже почти сменивших клубы, непонятна ситуация вокруг первого центра Виталия Пинчука — своим прорывным сезоном форвард обратил на себя внимание топ-клубов КХЛ. Минску надо искать минимум двух — а в случае ухода Виталия и трёх игроков в топ-6. Конечно, прогрессируют местные ребята, можно ждать шага вперёд от того же Егора Борикова, но для реализации амбициозных целей нужны опытные и талантливые лидеры: в ином случае вертикальный хоккей «Динамо» вновь может превратиться в таран стены головой.

Ну а что же «Трактор»? Вообще, сложно представить, что команда с нынешней философией будет резко переплачивать одному — даже самому звёздному — игроку. Однако по нынешнему рынку, где теперь невозможно привезти финско-чешского топа в ворота, такой шаг может быть большим риском для Алексея Волкова (вспомните омскую эпопею имени Брэндона Максвелла, который два последних года провёл во второй немецкой лиге). Однако, вполне возможно, западные коллеги уже пролили свет на сменщика Фукале. Это Крис Дриджер, который приобрёл славу как напарник Сергея Бобровского во «Флориде» и в какой-то момент вообще считался самым «горячим» вратарём НХЛ. «Сиэтл» после драфта расширения доверился Крису и выписал ему хороший контракт. Но в финале ЧМ-2022 игравший за сборную Канады Дриджер порвал «кресты», после чего из АХЛ почти не поднимался. Сейчас он снова во «Флориде», однако уже как третий вратарь, а западные медиа намекают на его скорый переезд в Россию.

В любом случае трансфер Фукале — это хорошо для КХЛ. Он показывает, что клубы, которые мы привыкли воспринимать средними, могут внезапно выложить на стол козырные карты и выманить человека, которого мы мысленно примеряли в команду-олигарх. А вот как это повернётся со спортивной точки зрения, вопрос другой.