Макдэвид сравнялся с Овечкиным в списке лучших бомбардиров Кубка Стэнли

Канадский нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид догнал российского форварда "Вашингтона" Александра Овечкина по числу очков в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Во втором матче финальной серии против "Флориды" на счету Макдэвида два результативных паса. Канадец довел число очков в Кубке Стэнли до 147 (43 гола + 104 передачи). Столько же в активе Овечкина (147; 77+70). Для достижения этой отметки Макдэвиду потребовалось 92 игры, Овечкину - 161.

Теперь Макдэвид и Овечкин делят 34-е место в списке лучших бомбардиров Кубка Стэнли. На 33-й позиции располагается канадский нападающий Брайан Пропп (148), лидирует - канадский форвард Уэйн Гретцки (382).