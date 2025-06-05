Бобровский вышел на 16-е место по числу матчей в Кубке Стэнли среди вратарей

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский сыграл 112‑й матч в Кубке Стэнли за всю карьеру.

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Этого показателя 36-летний россиянин достиг в первом матче финальной серии против «Эдмонтона».

Бобровский вышел на 16-е место среди вратарей по количеству игр в Кубке Стэнли за всю историю НХЛ, догнав по этому показателю Кена Драйдена и Жака Планта. Первое место в списке занимает Патрик Руа, на его счету 247 матчей.

Бобровский в 2024 году выиграл Кубок Стэнли в составе «Флориды».