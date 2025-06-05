«Эдмонтон» выиграл первый матч финала Кубка Стэнли

«Эдмонтон Ойлерс» обыграл «Флориду Пантерс» в первом матче финальной серии Кубка Стэнли. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Встреча прошла в Эдмонтоне и завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу хозяев. В составе победителей в основное время заброшенными шайбами отметились Леон Драйзайтль, Виктор Арвидссон и Маттиас Экхольм. Также на счету Драйзайтля победный гол. Российский нападающий Василий Подколзин отметился результативной передачей.

У гостей Сэм Беннетт оформил дубль, еще одна шайба в активе Брэда Маршан. Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 42 броска из 46.

Счет в серии стал 1-0. Решающая серия сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) продлится до четырех побед.