Защитник подпишет новый контракт с «Локомотивом»

Как стало известно «Чемпионату», защитник Рушан Рафиков подпишет новый двухлетний контракт с «Локомотивом».

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30-летний Рафиков выступает за ярославский клуб с 2015 года. За это время игрок обороны провёл 605 матчей за команду и набрал 199 (58+141) очков.

В прошлом сезоне игрок обороны в регулярке сыграл 64 встречи, в которых забросил шесть шайб и отдал 16 результативных передач. В розыгрыше Кубка Гагарина на счету Рафикова 21 встреча, в которых хоккеист записал на свой счёт 5 (2+3) результативных баллов.

Отметим, что Рушан Рафиков впервые стал обладателем Кубка Гагарина в минувшем сезоне с «Локомотивом».