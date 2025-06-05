«Автомобилист» заключил контракт с нападающим

«Автомобилист» заключил трёхлетний контракт с нападающим Романом Горбуновым. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

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Напомним, всю карьеру в КХЛ 28-летний форвард провёл в минском «Динамо». Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги нападающий сыграл 293 встречи, в которых забросил 67 шайб и отдал 73 результативные передачи, набрав 140 очков с показателем полезности «+17».

Отметим, что «Автомобилист» в первом раунде Кубка Гагарина — 2025 проиграл казанскому «Ак Барсу» в семи матчах.

Ранее стало известно, что «Автомобилист» заключил контракт с 22-летним нападающим Егором Черниковым.