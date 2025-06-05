КХЛ планирует календарь нового сезона без «Витязя». Сообщалось, что клуб может прекратить существование (Алексей Шевченко)
КХЛ начала планировать календарь на новый сезон без «Витязя» в списке участников.
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко.
Ранее стало известно, что у подмосковного клуба есть задолженность в размере 200 миллионов рублей, а также отсутствует финансирование на следующий сезон.
Спонсором клуба была компания «Газпром экспорт». Отмечалось, что «Витязь» может покинуть КХЛ, если не найдет нового спонсора.