Защитник покинул «Салават Юлаев»

Защитник Михаил Науменков покинул «Салават Юлаев» в связи с истечением срока контракта, сообщает пресс‑служба хоккейной команды из Уфы.

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Науменков перешел в «Салават Юлаев» из московского ЦСКА в 2020 году.

— Пять сезонов, бронзовая медаль и тысячи подаренных эмоций, — говорится в сообщении клубной пресс‑службы.

Всего на счету 32‑летнего защитника 296 матчей за уфимцев, в которых он набрал 95 (24+71) очков.

«Салават Юлаев» дошел до полуфинала плей‑офф, где уступил будущему чемпиону — ярославскому «Локомотиву» со счетом 1–4 в серии.