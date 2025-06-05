Экс-капитан «Трактора» трогательно попрощался с командой

Бывший нападающий и капитан челябинского «Трактора» Владимир Ткачёв в своих социальных сетях трогательно попрощался с командой. Напомним, клуб объявил об уходе опытного форварда в среду, 4 июня.

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«Бьорнстад — город в Швеции где живут хоккеем. Но у нас свой Бьорнстад и он в Челябинске. Где хоккей это вера. Вера, которая живет в каждом доме, в каждом дворе и в каждом ребёнке, который мечтает надеть свитер с медведем на груди. И я был рад быть частью этой веры, веры черно-белых! Челябинск, спасибо за всё! Почему людям так важен спорт? Потому что он рассказывает истории», — написал Ткачёв.

Владимир Ткачёв провел в Челябинске четыре сезона. За это время нападающий сыграл 292 матча и набрал 157 (56+101) очков. Вместе с челябинцами форвард завоевал три комплекта наград КХЛ — бронзовые медали в 2022 и 2024 годах, а также серебро в прошедшем чемпионате.