«Сибирь» выиграла два матча 22‑го тура чемпионата КХЛ 3×3 в четверг

Новосибирская «Сибирь» одержала две победы в первый игровой день 22‑го тура чемпионата КХЛ по хоккею в формате 3×3.

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Со счетом 5:2 «Сибирь» переиграла «Барыс». Заброшенными шайбами у победителей отметились Сергей Гриценко, Степан Санников, Алексей Кривченков, Алексей Рыжих и Артем Мишкин, за «Барыс» забили Саян Данияр и Константин Пушкарев.

Ранее новосибирцы также были сильнее минского «Динамо» (3:2).

В других матчах четверга «Авангард» уступил минскому «Динамо» (1:5), а затем обыграл «Барыс» (7:3).

22‑й тур чемпионата КХЛ 3×3 продолжится 6 июня. Все игры турнира проходят на московской арене «Южный лед».

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