Фетисов: думаю, Овечкин в ближайшее время встретится и с президентом страны

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался о возможной встрече нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с президентом России Владимиром Путиным.

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«Если бы Овечкин не захотел, то не пошёл бы в Совет федерации. Ему интересно — как и руководству страны. Думаю, он и с президентом в ближайшее время увидится. Матвиенко его тепло встретила, она и сама спортсменка. У Овечкина сегодня очень важное значение для имиджа России. Это не просто какие-то фанатские симпатии — всё серьёзно. Он — настоящий посол доброй воли и всего, что связано с дискриминацией спортивных принципов», — приводит слова Фетисова «ВсеПроСпорт».

Напомним, в среду, 4 июня, Александр Овечкин встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко в здании Совфеда. Хоккеист подарил Матвиенко свой игровой свитер с автографом.