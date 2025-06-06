В «Сибири» оценили подписание контракта с Ткачевым

Генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов оценил подписание контракта с нападающим Владимиром Ткачёвым.

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«Владимир Ткачёв не нуждается в особом представлении: опытный центральный, который хорошо играет с шайбой и без, с высоким уровнем игрового мышления. Здорово оснащён технически, лидер по своей натуре. Очень рады, что Владимир к нам присоединился», — приводит слова Меркулова сайт новосибирского клуба.

Владимир Ткачёв провёл в «Тракторе» четыре сезона. За это время нападающий сыграл 292 матча и набрал 157 (56+101) очков. Вместе с челябинцами форвард завоевал три комплекта наград КХЛ — бронзовые медали в 2022 и 2024 годах, а также серебро в прошедшем чемпионате.