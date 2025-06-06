Хоккейный агент призвал не вычеркивать Ротенберга из спорта

Известный хоккейный агент Алексей Дементьев оценил дальнейшие тренерские перспективы Романа Ротенберга, призвав не вычеркивать его из хоккея, передает «Чемпионат».

«С тренерской и профессиональной точки зрения Ротенберг сделает выводы из прошедшего, это будет совершенно другой наставник в новом месте. Я очень надеюсь на это. Вычёркивать такую личность из хоккея не стоит», — сказал Дементьев.

2 июня СКА объявил об отставке Романа Ротенберга. На этой должности его сменил Игорь Ларионов.

Роман Ротенберг работал в структуре СКА с 2011 года, занимая сначала пост генерального менеджера, а с января 2022 года был главным тренером команды. Под его руководством армейцы Санкт-Петербурга дважды доходили до финала Западной конференции, но оба раза уступали столичному ЦСКА. В нынешнем сезоне СКА занял седьмое место на Западе в регулярном чемпионате и уступил уже в серии первого раунда московскому «Динамо» (2-4), что было признано новым составом совета директоров неудовлетворительным.