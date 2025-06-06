Агент Дементьев: не стои вычеркивать Романа Ротенберга из хоккея

Газета.Ru

Известный хоккейный агент Алексей Дементьев оценил дальнейшие тренерские перспективы Романа Ротенберга, призвав не вычеркивать его из хоккея, передает «Чемпионат».

Хоккейный агент призвал не вычеркивать Ротенберга из спорта
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«С тренерской и профессиональной точки зрения Ротенберг сделает выводы из прошедшего, это будет совершенно другой наставник в новом месте. Я очень надеюсь на это. Вычёркивать такую личность из хоккея не стоит», — сказал Дементьев.

2 июня СКА объявил об отставке Романа Ротенберга. На этой должности его сменил Игорь Ларионов.

Роман Ротенберг работал в структуре СКА с 2011 года, занимая сначала пост генерального менеджера, а с января 2022 года был главным тренером команды. Под его руководством армейцы Санкт-Петербурга дважды доходили до финала Западной конференции, но оба раза уступали столичному ЦСКА. В нынешнем сезоне СКА занял седьмое место на Западе в регулярном чемпионате и уступил уже в серии первого раунда московскому «Динамо» (2-4), что было признано новым составом совета директоров неудовлетворительным.