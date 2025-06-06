Ларионов рассказал, какие позиции в СКА необходимо усилить

Главный тренер СКА Игорь Ларионов заявил, что усиление вратарской позиции и игры в обороне является ключевой задачей для штаба клуба.

© Чемпионат.com

— Нужно ли усилить вратарскую позицию и линию защиты?

— Роль вратаря и обороны – ключевая, хотя сегодня хоккей стал другим. Мы посмотрим, вчера провёл часовую беседу по каждому игроку, получил полную характеристику. Я её и знал, но было важно получить мнение тех, кто работает в клубе. Молодые ребята должны получить рядом с собой опытных игроков, которые будут помогать им в развитии. Это важный вопрос, который мы будем рассматривать в ближайшие дни. По вратарю то же самое, хотя мальчишки, которые есть в составе, очень интересные. Они должны играть стабильно и правильно уже сейчас. В ближайшие пару недель обговорим эти моменты и будем вас информировать, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.