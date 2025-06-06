Российский тренер рассказал о планах работать в НХЛ

Главный тренер СКА Игорь Ларионов рассказал, что планировал работать в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова передает ТАСС.

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«Приходя в "Торпедо", у меня была одна мысль: сделать команду, которая привлечет общественность. У меня никогда не было красной дорожки к успеху, а также лифта. Всегда были ступеньки, по которым ты должен подниматься наверх с командой», — заявил Ларионов, добавив, что его следующим шагом должна была стать работа в НХЛ.

О назначении в СКА Ларионова, который ранее возглавлял нижегородское «Торпедо», стало известно 2 июня. В Санкт-Петербурге заявили, что новый главный тренер приступит к работе с командой в ближайшее время.

Ларионов сменил на посту главного тренера СКА Романа Ротенберга. Тот был отправлен в отставку из-за низких спортивных результатов команды.