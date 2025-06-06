«Авангард» заключил контракт с защитником

«Авангард» заключил контракт на два года с защитником Джесси Блэкером. Об этом сообщает пресс-служба омского клуба.

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В прошедшем сезоне КХЛ Блэкер выступал за «Автомобилист», где провёл 53 матча и набрал 18 (3+15) очков при показателе полезности «+12».