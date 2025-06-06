Демидов не вернется в СКА из НХЛ в следующем сезоне

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов не рассматривает возвращение в аренду СКА на сезон-2025/26, сообщает «ВсеПроСпорт».

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Сегодня, 6 июня, главный тренер армейцев Игорь Ларионов заявил, что он хотел бы провести с «Канадиенс» небольшой разговор по поводу аренды 19-летнего форварда.

Демидов покинул СКА этой весной. В НХЛ вместе с плей-офф российский хоккеист провел 7 матчей и набрал 4 (1+3) очка. Контракт игрока с «Монреалем» рассчитан до конца сезона-2026/27.

Ранее Иван был признан новичком года в сезоне КХЛ-2024/25, набрав 54 (21+32) очка в 71 матче.