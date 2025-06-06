Бывший чешский голкипер Доминик Гашек на своей странице в социальной сети X подверг критике США и Канаду за то, что эти страны позволили российскому нападающему и капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину выступать в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Это США и Канада, которые с самого начала позволяли ему публично выступать на своей территории, играть в хоккей и так далее. И, разумеется, это лига, в которой он играл. НХЛ в итоге превратилась в рекламу действий России. И, безусловно, эту ответственность несут обе страны, которые позволили такой рекламе существовать у себя», — заявил он.

4 июня Овечкин посетил с визитом Совет Федерации РФ. Во время визита хоккеист провел короткий диалог с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола. По итогам сезона в активе 39‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.

В апреле 2025 года Гашек заявил о том, что дед Уэйна Гретцки был наполовину белорусом и украинцем и не имел отношения к России. Этой фразой Гашек отреагировал на слова Гретцки о том, что его дед гордился бы тем, что рекорд внука по голам в НХЛ побил россиянин Овечкин.