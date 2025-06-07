Рекорд Овечкина назвали общей победой народа России

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Юта» Михаил Сергачев назвал рекорд форварда «Вашингтона» Александра Овечкина по заброшенным шайбам в лиге общей победой народа России, передает РИА Новости.

«Эта победа Саши — общая победа народа России. Следили всей страной, даже в нашей команде американцы, канадцы, все ребята болели, хотели, чтобы он побил рекорд», — сказал Сергачев.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

По итогам сезона в активе 39‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.