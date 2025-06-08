Инсайдер НХЛ назвал возможных кандидатов на пост главного тренера «Далласа»

Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман назвал возможных кандидатов на пост главного тренера «Даллас Стаз». Ранее клуб уволил Питера Дебура, под руководством которого «Даллас» три года подряд выходил в полуфинал Кубка Стэнли.

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«Я связался с генменеджером Джимом Ниллом, и он подтвердил, что они ищут опытного специалиста, потому что готовы выиграть Кубок Стэнли. У них есть тренер фарм-клуба Нил Грэм. Я не знаю, считают ли они его готовым к работе на уровне НХЛ или нет. Но его кандидатуру нельзя игнорировать.

Если рассуждать о других возможных кандидатах, то Тодд Нельсон ранее уже работал в «Далласе», как и Глен Галуцен. Также есть Джей Вудкрофт, которого Джим Нилл знает по работе в «Детройте», – цитирует Фридмана Sportsnet.

48-летний Вудкрофт был главным тренером «Эдмонтон Ойлерз» с февраля 2022 года по ноябрь 2023-го.