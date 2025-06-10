Хоккеист «Торпедо» назвал своих кумиров

Форвард нижегородского «Торпедо» Егор Виноградов в интервью «Матч ТВ» заявил, что ориентируется в своей игре на Конора Макдэвида из «Эдмонтона», а среди российских хоккеистов выделяет Никиту Кучерова из «Тампы».
В 39 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ Виноградов набрал 16 (8+8) очков, добавив к ним 2 очка в плей‑офф. В 19 матчах плей‑офф ВХЛ 22‑летний нападающий, выступая за «Торпедо‑Горький», набрал 18 (10+8) очков и был признан самым ценным игроком сезона в ВХЛ.
— Кто из хоккеистов твой кумир?
— Коннор Макдэвид.
— Почему именно он?
— Скорость, техника, как он думает на льду. Я думаю, это сейчас один из лучших хоккеистов мира.
— А из россиян?
— Никита Кучеров. Он не такой быстрый, как Макдэвид, но за тем, как он читает игру, одно удовольствие следить, — сказал Виноградов «Матч ТВ».