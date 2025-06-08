СКА объявил о назначении Захаркина на пост советника гендиректора

Игорь Захаркин занял пост советника генерального директора петербургского клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА. Об этом сообщила пресс-служба команды.

"Рады сообщить, что Игорь Захаркин возвращается в Санкт-Петербург и будет работать в СКА", - говорится в сообщении.

Захаркину 67 лет, в 2004 году он вошел в тренерский штаб Вячеслава Быкова в московском ЦСКА. В 2006-м он присоединился к Быкову в сборной России. За время их совместной работы сборная России дважды выиграла чемпионат мира (2008, 2009), завоевала серебряные медали турнира (2011) и дошла до четвертьфинала Олимпийских игр (2010).

В 2009 году Быков и Захаркин стали работать в уфимском "Салавате Юлаеве". В первом сезоне команда стала бронзовым призером чемпионата России, а на следующий год завоевала первый и пока единственный Кубок Гагарина в клубной истории. По окончании сезона специалисты покинули команду. С 2012 по 2014 годы Захаркин был главным тренером сборной Польши.

Позднее Захаркин вновь стал помощником Быкова, в 2014 году они начали совместную работу в СКА. В дебютном же сезоне они привели команду к победе в Кубке Гагарина - первой для команды. В следующем сезоне Захаркин вернулся в "Салават Юлаев", заняв должность тренера-координатора. По ходу сезона он сначала был назначен исполняющим обязанности главного тренера, а затем утвержден на посту. Проработав в уфимской команде два сезона, помог ей завоевать бронзовые медали чемпионата России (2016). В 2017 году работал главным тренером "Югры". В 2021-2023 годах работал сначала ассистентом, затем главным тренером, а после снова ассистентом в немецком "Крефельде".

О перестановках в СКА

30 мая стало известно, что совет директоров СКА ушел в отставку из-за невыполненных задач на прошлый сезон. Позднее команду также покинул главный тренер Роман Ротенберг. Его на этой должности сменил Игорь Ларионов.

Председателем совета директоров был Александр Медведев, его сменил Виталий Маркелов. Генеральным директором вместо Ольги Ловягиной назначен Никита Стеничкин. Заместителем председателя совета директоров являлся Роман Ротенберг. Его работа во главе коллектива, а также работа всего тренерского штаба была признана неудовлетворительной.

В сезоне-2024/25 СКА занял седьмое место по итогам регулярного чемпионата в турнирной таблице Западной конференции. В первом раунде плей-офф команда проиграла московскому "Динамо" (2-4). СКА впервые с 2010 года не смог выйти в 1/4 финала Кубка Гагарина.