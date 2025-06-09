Бобровский приглашён к участию в матче между звездами НХЛ и КХЛ

Защитник «Юты Мамонт» Михаил Сергачёв заявил, что пригласил вратаря «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского принять участие в благотворительном матче между российскими звёздами КХЛ и НХЛ. Матч пройдёт 13 июля.

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«Ожидания всегда самые высокие, потому что мы знаем, сколько работы вкладываем. Мы продумываем, как это будет выглядеть. В прошлом году это получилось хорошо, в этом будет ещё лучше. Мы связывались с Сергеем, но точный ответ он пока не дал. Всё будет зависеть от того, как он сыграет в финале НХЛ, какие у него планы на лето», — цитирует Сергачёва ТАСС.

Предыдущая встреча в таком же формате прошла 20 июля 2024 года в Москве на «ЦСКА-Арене». Игра завершилась вничью — 8:8.