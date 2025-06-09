Хоккеист клуба «Авто» Артем Митькин впал в кому после серьезной аварии на ЕКАД (Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороге). Об этом пишет Telegram-канал «Ural Mash».

По информации источника, хоккеист находился за рулем автомобиля в нетрезвом состоянии и без водительских прав. Инцидент произошел в ночь на 9 июня, Митькин катался вместе со своими друзьями и на 90-м километре трассы потерял управление, из-за чего врезался в забор. Автомобиль развалился на части. Пострадавших госпитализировали.

Спортсмену диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму, переломы костей лица, ушибы легких с двух сторон, пневмоторакс, кровоизлияние в мозг. Врачи ввели его в искусственную кому.

Как пишет «Mash на спорте», второй пострадавший — хоккеист Макар Михайлов. Он выступает за молодежку «АВТО – Верхняя Пышма». У Михайлова диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и вывих обоих бедер. Сейчас он находится в больнице под наблюдением врачей.