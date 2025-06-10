Хоккейный клуб «Локомотив» расторг контракт с тренером Никитиным

Ярославский хоккейный клуб (ХК) «Локомотив» во вторник, 10 июня, расторг контракт с главным тренером Игорем Никитиным.

Игорь Никитин стал главным тренером «Локомотива» в 2021 году. В прошедшем сезоне команда из Ярославля одержала победу в регулярном чемпионате КХЛ и впервые завоевала Кубок Гагарина.

— Клуб прислал соответствующее уведомление в лигу, — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ХК.

Игорю Никитину 52 года. В прошлом он возглавлял омский «Авангард» и московский ЦСКА, с которым трижды выигрывал регулярный чемпионат и завоевал Кубок Гагарина. С 2012 по 2018 год работал в тренерском штабе сборной России, занимая должность помощника главного тренера.

Ранее стало известно, что Международная федерация хоккея приняла окончательное решение по недопуску российской сборной к участию в предстоящих зимних Олимпийских играх, которые пройдут в 2026 году.

Российского хоккеиста и нападающего клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова признали лучшим бомбардиром по итогам регулярного сезона НХЛ. За свою спортивную карьеру он в третий раз получил приз «Арт Росс Трофи». Его наградили за количество забитых голов, а также пасов в сезоне.