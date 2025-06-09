Игорь Никитин объяснил, почему Александр Радулов не был капитаном «Локомотива»

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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин объяснил, почему Александр Радулов не был капитаном ярославской команды.

Никитин объяснил, почему Радулов не был капитаном «Локомотива»
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«Мы с Санькой, когда встретились летом, переговорили. Я просто узнал, что Саня не договорился с «Динамо». Я сразу позвонил Юрию Николаевичу, он мой начальник, и я никогда за его спиной ничего не делал. Позвонил ему, говорю: «Вот такая история. Могу я с ним переговорить, прежде чем мы вообще начнём что-то делать?» Он говорит, конечно. Он как бы одобрил. И потом мы уже с Саней разговаривали, что я хочу от него видеть. Саня высказал свои мысли. Я понимал, что капитанство в «Локомотиве» ему будет тяжело. И он уже перешёл, мне кажется, такую грань, когда амбиции превыше коллектива. Плюс я понимал, что капитаном должен стать ярославец. Коренной ярославец. Пришло время, парни выросли. Со времён Дмитрия Ивановича Красоткина их не было. Всегда были капитаны приезжие ребята. И Санька Елесин уже созрел к этому. Я понимал, что тандем местного такого фундаментального парня и кумира, уважаемого в городе, в раздевалке и такой яркой личности, как Саня, тандем этот должен сработать», — сказал Никитин в интервью на телеканале «Звезда».