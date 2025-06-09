Игроки «Салавата» не получили премиальные за выход в 1/4 финала Кубка Гагарина

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» не перечислил игрокам положенные премиальные за выход в четвертьфинал Кубка Гагарина. Каждому хоккеисту была обещана выплата в размере 4 миллионов рублей. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».

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«Салават Юлаев» обеспечил себе проход в третий раунд плей-офф, одержав победу над московским «Спартаком» со счётом 3:2 на домашней арене. Этот результат стал для уфимцев лучшим за последние шесть лет.

В полуфинальной стадии турнира «Салават Юлаев» уступил ярославскому «Локомотиву» в серии из пяти матчей (1-4) и завершил своё выступление в Кубке Гагарина. Ярославцы впоследствии стали обладателями Кубка Гагарина, победив челябинский «Трактор» в решающей серии (4-1).