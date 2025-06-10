Нападающий «Спартака» хочет переехать в НХЛ

Нападающий московского «Спартака» и сборной Словакии Адам Ружичка хочет покинуть клуб и вернуться в Национальную хоккейную лигу (НХЛ). Об этом сообщает Metaratings.

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Источник отмечает, что 26-летний форвард будет ждать предложений от клубов НХЛ после открытия трансферного окна.

В минувшем сезоне Ружичка набрал 45 (26+19) очков в 65 играх регулярного чемпионата, а также забросил семь шайб в плей-офф. До этого словак четыре года играл в НХЛ: в его активе 40 (14+26) очков в 114 матчах в составе «Калгари Флэймз».

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

4 февраля IIHF вновь продлила отстранение сборной России. Национальная команда не сыграла на чемпионате мира 2025 года, а также пропустит мировое первенство 2026 года и молодежный чемпионат мира — 2026.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин улетел в отпуск с семьей.