Беттмэн о налогах в НХЛ: «Когда клубы из Флориды играли не очень хорошо – так было 17 лет – никто ничего говорил. Высокие налоги в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке – будем субсидировать команды?»
Гэри Беттмэн поделился мыслями о ситуации с налоговым неравенством в НХЛ.
Клубы из штата Флориды в шестой раз подряд выступают в финале Кубка Стэнли.
«Когда команды из Флориды играли не очень хорошо – а так было около 17 лет – никто про это ничего говорил. Когда вы играли, то сидели ли с налоговой таблицей? Нет, вы хотели пойти в хорошую организацию, в место, где вы хотели жить, где хотели растить детей и отправить их в школу. Вы хотели играть на первоклассной арене с первоклассным тренировочным центром, с владельцем, организацией, генеральным менеджером и тренером, с которыми вам было комфортно. И вы хотели иметь хороших партнеров по команде, чтобы у вас был шанс победить. Вот что мотивирует. Могут ли налоги быть небольшим фактором, если все бы остальное было бы равным? Полагаю, но это не так. Кстати, государственные налоги высокие в Лос-Анджелесе, высокие в Нью-Йорке. Что мы будем делать, субсидировать эти команды?» – сказал комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн в студии TNT, в которой находился бывший хоккеист Пол Биссоннетт.